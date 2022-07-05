Колишній оборонець Динамо Тамаш Кадар не зміг закріпитись в Уйпешті, що на його батьківщині.

Контракт 32-річного захисника з Уйпештом завершився на днях і сторони вирішили його не продовжувати, інформує blikk.

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Кадар приєднався до "лілових" на початку лютого на правах вільного агента. За перші два місяці він провів три поєдинки (два у чемпіонаті Угорщини й один у кубку), після чого посварився з наставником Мілошем Крушіцком, який відправив його в дубль (5 матчів).

Нагадаємо, Тамаш Кадар виступав за Динамо протягом 2017-2020 років, звідки перебрався у Китай за 4 мільйони євро. Зараз же вартість гравця, за даними Transfermarkt, знизилась до 500 тисяч.

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