Бывший защитник Динамо Тамаш Кадар не смог закрепиться в Уйпеште у себя на родине.

Контракт 32-летнего защитника с Уйпештом завершился на днях и стороны решили его не продлевать, сообщает blikk .

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Кадар присоединился к "лиловым" в начале февраля на правах свободного агента. За первые два месяца он провел три поединка (два в чемпионате Венгрии и один в кубке), после чего поругался с наставником Милошем Крушицком. Тот отправил его в дубль (5 матчей).

Напомним, Тамаш Кадар выступал за Динамо в течение 2017-2020 годов, откуда перебрался в Китай за 4 миллиона евро. Сейчас стоимость игрока, по данным Transfermarkt, снизилась до 500 тысяч.

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