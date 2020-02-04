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Кадара перевели в дубль Динамо после открытого конфликта с Михайличенко, – СМИ

11:33 38 Читати українською
Кадара перевели в дубль Динамо после открытого конфликта с Михайличенко, – СМИ
Тамаш Кадар / фото: ФК Динамо

Защитник Динамо Тамаш Кадар продолжит свою подготовку ко второй части сезона вместе с молодежным составом киевлян.

Причиной такого решения стало неприемлемое поведение венгерского футболиста на вчерашней тренировке "бело-синих", сообщает Dynamo.kiev.ua.

Кадар переведен в дубль Динамо

По информации издания, в какой-то момент Кадар буквально взорвался эмоциями и при всей команде грубо высказался в адрес главного тренера Динамо Алексей Михайличенко. После этой тренировки защитник и был переведен в дубль.

Напомним, Кадар присоединился к Динамо в феврале 2017 года. С тех пор венгр сыграл за киевлян 104 матча, в которых забил 1 гол и отдал 5 ассистов. Недавно появилась информация, что центрбек может продолжить карьеру в чемпионате Китая.

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