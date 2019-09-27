Кадар: У мене контракт з Динамо до 2023 року, проте не факт, що я проведу ці 4 роки тут

Захисник Динамо Тамаш Кадар прокоментував своє майбутнє у київському клубі та оцінив старт сезону 2019/20.

"Чи здивувався звільненню тренерського штабу? Так, адже незадовго до цього контракт з нашим тренером був продовжений. Я не думав, що клуб так скоро з ним попрощається. Але всі в Динамо – керівництво, вболівальники і гравці прагнули Ліги чемпіонів. І всі були розчаровані. Наші вболівальники були незадоволені, тому що вони звикли бачити команду в найсильнішому європейському турнірі, але ми туди не потрапили.

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Ми добре почали груповий етап Ліги Європи, обігравши шведський Мальме, а 18 тисяч уболівальників відвідали цю гру. З того часу, як я перебуваю в Динамо, ми вже виходили з групи. І ми хотіли б зберегти таку звичку. Було б добре зробити в майбутньому ще кілька кроків по турніру, щоб дістатися до його вершин.

Чи розпочався злет команди? Я відчуваю, що так. За останні тижні ми втратили багато очок, але в ці вихідні забили п'ять м'ячів. Сподіваюся, ми знайшли правильний шлях. Мій контракт з Динамо буде діяти до літа 2023 року. Я вже звик до Києва, заспокоївся і моє повсякденне життя тут безтурботне. Але це не означає, що я обов'язково проведу тут ці чотири роки. Мені близько тридцяти і відчуваю, що великий стрибок в кар'єрі ще очікує на мене", – поділився Кадар у коментарі Nemzetisport.

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