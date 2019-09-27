Кадар: У меня контракт с Динамо до 2023 года, однако не факт, что я проведу эти 4 года здесь

Защитник Динамо Тамаш Кадар прокомментировал свое будущее в киевском клубе и оценил старт сезона 2019/20.

"Удивился ли увольнению тренерского штаба? Да, ведь незадолго до этого контракт с нашим тренером был продлен. Я не думал, что клуб так скоро с ним расстанется. Но все в Динамо – руководство, болельщики и игроки – стремились в Лигу чемпионов и все были разочарованы. Наши болельщики были недовольны, потому что они привыкли видеть команду в сильнейшем европейском турнире, но мы туда не попали.

"Динамо едва не оформило трансфер из-за одной из моих сплетен", – Бурбас

Мы хорошо начали групповой этап Лиги Европы, обыграв шведский Мальме, а 18 тысяч болельщиков посетили эту игру. С тех пор, как я нахожусь в Динамо, мы уже выходили из группы. И мы хотели бы сохранить такую ​​привычку. Было бы хорошо сделать в будущем еще несколько шагов по турниру, чтобы добраться до его вершин.

Начался ли взлет команды? Я чувствую, что да. За последние недели мы потеряли много очков, но в эти выходные забили пять мячей. Надеюсь, мы нашли правильный путь. Мой контракт с Динамо будет действовать до лета 2023 года. Я уже привык в Киев, успокоился и моя повседневная жизнь здесь беззаботна. Но это не значит, что я обязательно проведу здесь эти четыре года. Мне около тридцати и чувствую, что большой скачок в карьере еще ожидает меня", – поделился Кадар в комментарии Nemzetisport.

Мариуполь – Динамо: очень трудная победа киевлян, эксперименты Михайличенко на грани провала, Худжамов не повторил чудо