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Кадар: У меня контракт с Динамо до 2023 года, однако не факт, что я проведу эти 4 года здесь

06:30 115 Читати українською
Кадар: У меня контракт с Динамо до 2023 года, однако не факт, что я проведу эти 4 года здесь
Тамаш Кадар / фото: В. Перегняк

Защитник Динамо Тамаш Кадар прокомментировал свое будущее в киевском клубе и оценил старт сезона 2019/20.

"Удивился ли увольнению тренерского штаба? Да, ведь незадолго до этого контракт с нашим тренером был продлен. Я не думал, что клуб так скоро с ним расстанется. Но все в Динамо – руководство, болельщики и игроки – стремились в Лигу чемпионов и все были разочарованы. Наши болельщики были недовольны, потому что они привыкли видеть команду в сильнейшем европейском турнире, но мы туда не попали.

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Мы хорошо начали групповой этап Лиги Европы, обыграв шведский Мальме, а 18 тысяч болельщиков посетили эту игру. С тех пор, как я нахожусь в Динамо, мы уже выходили из группы. И мы хотели бы сохранить такую ​​привычку. Было бы хорошо сделать в будущем еще несколько шагов по турниру, чтобы добраться до его вершин.

Начался ли взлет команды? Я чувствую, что да. За последние недели мы потеряли много очков, но в эти выходные забили пять мячей. Надеюсь, мы нашли правильный путь. Мой контракт с Динамо будет действовать до лета 2023 года. Я уже привык в Киев, успокоился и моя повседневная жизнь здесь беззаботна. Но это не значит, что я обязательно проведу здесь эти четыре года. Мне около тридцати и чувствую, что большой скачок в карьере еще ожидает меня", – поделился Кадар в комментарии Nemzetisport.

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