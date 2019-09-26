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"Динамо ледь не оформило трансфер через одну з моїх пліток", – Бурбас

18:30 2873 Читать на русском
"Динамо ледь не оформило трансфер через одну з моїх пліток", – Бурбас
Ігор Суркіс / фото: ФК Динамо

Журналіст телеканалів Футбол 1/2 Ігор Бурбас розповів, як ледь не посприяв трансферу київського Динамо.

"Є один з агентів, з яким спілкуюся. Він хотів закинути мені одну інфу. Мовляв, у нас там є один іноземний гравець, якого ми хочемо влаштувати в чемпіонат Бельгії. І попросив: "Напиши, будь ласка, що ним цікавляться Динамо і Шахтар, щоб ця інформація розійшлася".

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На це я йому відповів: "Дивись, я ціную свою репутацію, ім'я, тому від себе цю інформацію видавати не буду". Але через своїх друзів закинув анонімну плітку, що нібито Динамо цікавиться цим футболістом.

Далі найцікавіше: Ігор Суркіс прочитав цю інформацію, подзвонив в клуб і почав розпитувати про цього футболіста. Президенту клубу вислали нарізку з діями іноземця. Він настільки зацікавився і сказав: "Обов'язково його переглядайте". Не знаю, чи дійшла справа до пропозиції, але клуб в підсумку не відпустив гравця. Ось так з нічого ледь не відбувся трансфер в Динамо", – поділився Бурбас в коментарі телеканалу Футбол 1/2.

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Теги
Динамо Динамо Трансфери Ігор Бурбас Трансфери Динамо Київ Ігор Суркіс
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