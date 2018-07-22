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Кадар ще може перейти в Зеніт – гравець та Динамо чекають рішення російського клубу

20:11 556 Читать на русском
Кадар ще може перейти в Зеніт – гравець та Динамо чекають рішення російського клубу
Тамаш Кадар / фото: ФК Динамо

Захисник Динамо може продовжити кар'єру в Зеніті, Кияни та сам гравець в даний час очікують рішення пітерського клубу щодо підписання угорця.

Зеніт ще може підписати захисника Динамо Тамаша Кадара. Клуби домовились про деталі переходу 28-річного угорця, повідомляє Спорт-Экспресс.

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Зараз Динамо та сам Кадар очікують рішення російського клубу. Зазначається, що спочатку Зеніт планує попрощатись з одним із своїх футболістів. Раніше повідомлялось, що Зеніт може викласти за захисника 8 млн євро, проте наставник Динамо Олександр Хацкевич підкреслював відсутність пропозицій щодо Кадара.

До слова, вчора Кадар провів на полі весь матч проти Шахтаря за Суперкубок України-2018, який завершився перемогою Динамо.

Кадар виступає за Динамо з 2017 року, перейшовши з Леха.

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