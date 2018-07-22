Кадар еще может перейти в Зенит – игрок и Динамо ждут решения российского клуба

Защитник Динамо может продолжить карьеру в Зените, Киевляне и сам игрок в настоящее время ожидают решения питерского клуба о подписании венгра.

Зенит еще может подписать защитника Динамо Тамаша Кадара. Клубы договорились о деталях перехода 28-летнего венгра, сообщает Спорт-Экспресс.

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Сейчас Динамо и сам Кадар ожидают решения российского клуба. Отмечается, что сначала Зенит планирует попрощаться с одним из своих футболистов. Ранее сообщалось, что Зенит может выложить за защитника 8 млн евро, однако наставник Динамо Александр Хацкевич подчеркивал отсутствие предложений по Кадару.

К слову, вчера Кадар провел на поле весь матч против Шахтера за Суперкубок Украины-2018, который завершился победой Динамо.

Кадар выступает за Динамо с 2017 года, перейдя из Леха.