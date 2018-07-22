Динамо купує гравців в кредит, – ЗМІ

Динамо у матчі з Шахтарем за Суперкубок України-2018 / фото: ФК Динамо

Ведучий ток-шоу "ТаТоТаке" Сергій Болотніков повідомив про наявність певних фінансових проблем у київському Динамо.

Динамо в поточне трансферне вікно підписує новачків в кредит через брак коштів. Про це повідомив журналіст Сергій Болотніков в ефірі ток-шоу "ТаТоТаке".

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У зв'язку з цим у Динамо можуть виникнути проблеми з подальшими трансферами, вважає журналіст. Нагадаємо, київський клуб в поточне трансферне вікно підписав бразильців Че Че та Сідклея, а також повернув з оренди у Зорі Олександра Андрієвського. Крім того, кияни можуть оформити трансфер хавбека Сантоса Вітора Буено.

До слова, вчора Динамо виграло перший трофей в сезоні 2018/19. В матчі за Суперкубок України-2018 кияни обіграли Шахтар.