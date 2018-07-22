toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
СУПЕРКУБОК УКРАЇНИ ШАХТАР - ДИНАМО ТРАНСФЕРИ КАРПАТИ - ОЛЕКСАНДРІЯ

Динамо купує гравців в кредит, – ЗМІ

18:32 2177 Читать на русском
Динамо купує гравців в кредит, – ЗМІ
Динамо у матчі з Шахтарем за Суперкубок України-2018 / фото: ФК Динамо

Ведучий ток-шоу "ТаТоТаке" Сергій Болотніков повідомив про наявність певних фінансових проблем у київському Динамо.

Динамо в поточне трансферне вікно підписує новачків в кредит через брак коштів. Про це повідомив журналіст Сергій Болотніков в ефірі ток-шоу "ТаТоТаке".

НАБУ підозрює братів Суркісів у махінаціях на сотні мільйонів гривень

У зв'язку з цим у Динамо можуть виникнути проблеми з подальшими трансферами, вважає журналіст. Нагадаємо, київський клуб в поточне трансферне вікно підписав бразильців Че Че та Сідклея, а також повернув з оренди у Зорі Олександра Андрієвського. Крім того, кияни можуть оформити трансфер хавбека Сантоса Вітора Буено.

До слова, вчора Динамо виграло перший трофей в сезоні 2018/19. В матчі за Суперкубок України-2018 кияни обіграли Шахтар.

Теги
Трансфери чемпіонату України Трансфери Динамо Динамо Трансфери Динамо Київ Головне ТаТоТаке
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Олександрія на виїзді перемогла Карпати
    Україна — 18:53615 Олександрія на виїзді перемогла Карпати
3
год
:
10
хв
Ліверпуль
23:00
Борусія Дортмунд
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук