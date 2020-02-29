Кадар подякував агентам за трансфер у китайський клуб

Угорський екс-захисник київського Динамо Тамаш Кадар подякував всім причетним до свого переходу у китайську Суперлігу.

"Дуже дякую ProStar і Base Soccer, а особливо Симону Балажу і Вадиму Шаблію за те, що зробили це", – написав Кадар на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Нагадаємо, угорський захисник Динамо Тамаш Кадар вчора, 28 лютого, перейшов до китайського Шаньдун Лунен. 29-річний футболіст підписав з клубом з Піднебесної контракт до кінця 2023 року. "Біло-сині" отримали за гравця збірної Угорщини 3 млн євро.

До слова, футбольний агент Шандор Варга розповів, що Кадар свого часу міг опинитись у чемпіонаті Росії: захисником предметно цікавилось кілька клубів, серед яких були гранди сусіднього чемпіонату – Зеніт та Динамо Москва. Та найближчим до трансферу угорця був Сочі, який, однак, зробив вибір на користь француза Аділя Рамі.

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