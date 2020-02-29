Кадар поблагодарил агентов за трансфер в китайский клуб

Венгерский экс-защитник киевского Динамо Тамаш Кадар поблагодарил всех причастных к своему переходу в китайскую Суперлигу.

"Большое спасибо ProStar и Base Soccer, особенно Симону Балажу и Вадиму Шаблию за то, что сделали это", – написал Кадар на своей странице в социальной сети Instagram.

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Напомним, венгерский защитник Динамо Тамаш Кадар вчера, 28 февраля, перешел в китайский Шаньдун Лунэн. 29-летний футболист подписал с клубом из Поднебесной контракт до конца 2023 года. "Бело-синие" получили за игрока сборной Венгрии 3 млн евро.

К слову, футбольный агент Шандор Варга рассказал, что Кадар в свое время мог оказаться в чемпионате России: защитником предметно интересовалось несколько клубов, среди которых были гранды соседнего чемпионата – Зенит и Динамо Москва. Но ближе всего к трансферу венгра был Сочи, который, однако, сделал выбор в пользу француза Адиля Рами.

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