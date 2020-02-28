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Варга назвав клуби, які хотіли підписати Кадара

17:31 757 Читать на русском
Варга назвав клуби, які хотіли підписати Кадара
Шандор Варга / Фото з відкритих джерел

Відомий футбольний агент Шандор Варга розповів про перспективи угорського екс-захисника Динамо Тамаша Кадара опинитись у чемпіонаті Росії.

"Історії з Зенітом вже близько двох років. У пітерців був певний інтерес до Тамаша, але до конкретної пропозиції ми так і не дійшли. Можна сказати, що так само було з Динамо (Москва – прим.) і Сочі, але якщо заглиблюватися, то Сочі був все ж ближче за інших до підписання Кадара.

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З ними вже спілкувався особисто я, і ми обговорювали певні нюанси. Але вони відмовилися, швидше за все, тому що підписали Аділя Рамі", – сказав Варга у коментарі виданню Чемпіонат.

Нагадаємо, угорський захисник Динамо сьогодні перейшов до китайського Шаньдун Лунен. 29-річний футболіст підписав з клубом з Піднебесної контракт до кінця 2023 року. "Біло-сині" отримали за гравця збірної Угорщини 3 млн євро.

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