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Кабаєв: Поляки грали жорстко, але Зоря була готова до цього

22:39 146 Читать на русском
Кабаєв: Поляки грали жорстко, але Зоря була готова до цього
Владислав Кабаєв / фото ФК Зоря

Півзахисник Зорі Владислав Кабаєв прокоментував перемогу над польським Лодзем (1:0) в рамках контрольного поєдинку.

"Для першого матчу результат позитивний. Були хороші моменти, які на тренуванні награвали. На хвилин 60 вистачило, потім було багато браку. Всі це відчували, сили трохи покинули нас. Але для першої зустрічі – є позитивні моменти.

Зоря провела одразу два спаринги за день – луганці здобули перемоги в обох поєдинках, новачок відзначився дебютним голом

Поляки завжди грають жорстко, були готові до цього. Добре, що без травм обійшлося. Трохи неприємно, негативні емоції, ти заводишся, вони заводяться. У таких моментах можна отримати травму", – поділився Кабаєв в коментарі прес-службі Зорі.

Скрипник пояснив, задля чого Зоря зіграла два матчі за день

Зазначимо, що луганці провели спаринг проти Нефтчі та Лодзя та здобули дві перемоги – 4:0 та 1:0 відповідно.

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Теги
Зимові збори Владислав Кабаєв Владислав Кабаєв Зоря Зоря
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