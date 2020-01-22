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Зоря провела одразу два спаринги за день – луганці здобули перемоги в обох поєдинках, новачок відзначився дебютним голом

17:34 488 Читать на русском
Зоря провела одразу два спаринги за день – луганці здобули перемоги в обох поєдинках, новачок відзначився дебютним голом
Гравці Зорі перед матчем з Нефтчі / фото ФК Зоря

Луганська Зоря зіграла дві товариські зустрічі проти Нефтчі та Лодзя в один день. Читайте звіт про поєдинки на сайті "Футбол 24".

Товариські матчі.

Зоря – Нефтчі – 4:0

Голи: Хомченовський, 44, Луньов, 71, 82, Цвєк, 77

Лодзь – Зоря – 0:1

Гол: Кочергін, 67

Першим суперником луганців став Нефтчі. Зоря володіла ініціативою в першому таймі та попри низку моментів, відзначилась лише одного разу, гол на рахунку Хомченовського. В другому таймі луганці продовжили атакувати та відзначились вдруге, Луньов подвоїв перевагу ударом зі штрафного. Зоря одразу добила суперника, дебютним голом відзначився Цвєк, а крапку в матчі поставив Луньов.

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Трохи пізніше українці зустрілись із польським Лодзем. Зоря і тут більше володіла ініціативою, проте в забиті м'ячі ця перевага не втілилась у першому таймі. А от в другому підопічні Скрипника таки забили, після комбінації голом відзначився Кочергін.

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Теги
Товариські матчі Зимові збори Зоря Зоря Нефтчі Нефтчі
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