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Скрипник пояснив, задля чого Зоря зіграла два матчі за день

20:55 758 Читать на русском
Скрипник пояснив, задля чого Зоря зіграла два матчі за день
Віктор Скрипник / фото: ФК Зоря

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник підбив підсумки двох контрольних поєдинків, проведених впродовж одного дня.

"Радує те, що ми не отримали травм. Свідомо підбирали, щоб було 2 матчі по 90 хвилин в один день. Хлопці добре виклалися, ми задоволені їхнім ставленням до справи. На зборах легко не буває, все це прекрасно розуміють. Тренерському штабу гріх скаржитися на ставлення до справи.

Зоря провела одразу два спаринги за день – луганці здобули перемоги в обох поєдинках, новачок відзначився дебютним голом

Результат не настільки важливий, хоч ми і виграли два матчі. Але ми більше дивимося на інше. Нам треба згадувати наші зв'язки, дивитися молодь, новачків інтегрувати, тактику доводити до автоматизму. Роботи – непочатий край. Хлопці працюють з бажанням", – поділився Скрипник в коментарі офіційному сайту Зорі.

Зазначимо, що луганці провели спаринг проти Нефтчі та Лодзя та здобули дві перемоги – 4:0 та 1:0 відповідно.

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