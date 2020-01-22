toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ЮВЕНТУС - РОМА ИБИЦА - БАРСЕЛОНА

Кабаев: Поляки играли жестко, но Заря была готова к этому

22 января 22:41 28 Читати українською
Кабаев: Поляки играли жестко, но Заря была готова к этому
Владислав Кабаев / фото ФК Заря

Полузащитник Зари Владислав Кабаев прокомментировал победу над польским Лодзем (1:0) в рамках контрольного поединка.

"Для первого матча результат положительный. Были хорошие моменты, которые на тренировке наигрывали. На минут 60 хватило, потом было много брака. Все это чувствовали, силы немного покинули нас. Но для первой встречи – положительные моменты.

Заря провела сразу два спарринга за день – луганчане одержали победы в обоих поединках, новичок отметился дебютным голом

Поляки всегда играют жестко, были готовы к этому. Хорошо, что без травм обошлось. Немного неприятно, отрицательные эмоции, ты заводишься, они заводятся. В таких моментах можно получить травму", – поделился Кабаев в комментарии пресс-службе Зари.

Скрипник объяснил, для чего Заря сыграла два матча за день

Отметим, что луганчане провели спарринг против Нефтчи и Лодзи и одержали две победы – 4:0 и 1:0 соответственно.

blog_ava
Тренер Нефтчи оценил силу Динамо после очного спарринга
22 января
998
Теги
Зимние сборы Владислав Кабаев Владислав Кабаев Заря Заря
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
27
мин
Вулверхэмптон
22:00
Ливерпуль
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук