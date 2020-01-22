Кабаев: Поляки играли жестко, но Заря была готова к этому

Полузащитник Зари Владислав Кабаев прокомментировал победу над польским Лодзем (1:0) в рамках контрольного поединка.

"Для первого матча результат положительный. Были хорошие моменты, которые на тренировке наигрывали. На минут 60 хватило, потом было много брака. Все это чувствовали, силы немного покинули нас. Но для первой встречи – положительные моменты.

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Поляки всегда играют жестко, были готовы к этому. Хорошо, что без травм обошлось. Немного неприятно, отрицательные эмоции, ты заводишься, они заводятся. В таких моментах можно получить травму", – поделился Кабаев в комментарии пресс-службе Зари.

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Отметим, что луганчане провели спарринг против Нефтчи и Лодзи и одержали две победы – 4:0 и 1:0 соответственно.