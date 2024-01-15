Форвард Антальяспор Сагів Єхезкель потрапив у халепу, висловивши свою політичну думку під час матчу.

У неділю, 14 січня, під час матчу між Антальяспором та Трабзонспором (1:1) ізраїльський гравець забив гол. Коли він святкував свій забитий м'яч, то підняв руку, на якій була пов'язка з написом: "100 днів. 07/10". Таким чином Сагів Єхезкель нагадав про атаку ХАМАС на його країну.

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Як повідомляє L'equipe, 28-річний футболіст, який провів вісім матчів за збірну Ізраїлю, за свій вчинок був взятий під варту в неділю ввечері. Прокуратура Анталії відкрила судове розслідування проти Сагіва Єхезкеля. Керівництво Антальяспор оголосило, що виключило ізраїльського гравця зі складу, звинувативши його в "діях проти цінностей нашої країни (Туреччини)".

Сам Сагів Єхезкель заявив, що не розпалював ворожнечу, а хотів висловитися проти війни.

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