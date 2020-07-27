Івановіч може оформити несподіваний камбек в АПЛ

Екс-оборонець лондонського Челсі Браніслав Івановіч може повернутися до англійської Прем'єр-ліги в новому сезоні.

Ветеран близький до підписання контракту з Евертоном, стверджує Novosti.rs.

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Перемовини між Івановічем та "ірисками" нібито перебувають на фінальній стадії. На Гудісон Парк досвідчений серб перейде в статусі вільного агента, оскільки його контракт із пітерським Зенітом завершив дію. Ідея запросити Івановіча належить керманичу Евертона Карло Анчелотті. Італієць працював із центрбеком у Челсі та сподівається підсилити ним центр оборони.

До слова, в сезоні 2019/20 Браніслав Івановіч провів 35 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі. Раніше він провів у складі Челсі 9 сезонів.

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