Іван Яремчук: Динамо має проходити Олімпіакос

Колишній футболіст Динамо Іван Яремчук поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти Олімпіакоса.

"У Греції команда домоглася хорошого результату, це головне. Не забуваємо, що для Динамо це був перший офіційний матч після великої перерви, і я вважаю, що з огляду на це, якістю гри можна бути задоволеними.

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Але якщо абстрагуватися від цього – то явно потрібно додавати. Проте, повторюся – головне, що тепер шанси на прохід далі зросли. Але виграти було б ще краще!

Тепер Динамо залишається лише закріпити успіх. Я сподіваюся, що вболівальники у Києві підтримають динамівців. Вони би вже мали скучити за грою команди та футболом загалом. Тим паче, що наші хлопці в Греції билися до кінця, і як бачимо – не даремно. Нашу команду влаштує й нічия 0:0 або 1:1, проте хотілося б, щоб Динамо вийшло на поле, аби перемогти!", – цитує Яремчука офіційний сайт Динамо.

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