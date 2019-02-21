Иван Яремчук: Динамо должно проходить Олимпиакос

Бывший футболист Динамо Иван Яремчук поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы против Олимпиакоса.

"В Греции команда добилась хорошего результата, это главное. Не забываем, что для Динамо это был первый официальный матч после большого перерыва, и я считаю, что в связи с этим, качеством игры можно быть довольными.

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Но если абстрагироваться от этого – то явно нужно добавлять. Однако, повторюсь – главное, что теперь шансы на проход дальше выросли. Но выиграть было бы еще лучше!

Теперь Динамо остается только закрепить успех. Я надеюсь, что болельщики в Киеве поддержат динамовцев. Они бы уже имели соскучиться за игрой команды и футболом в целом. Тем более, что наши ребята в Греции бились до конца, и как видим - не зря. Нашу команду устроит и ничья 0:0 или 1:1, однако хотелось бы, чтобы Динамо вышло на поле, чтобы победить!", – цитирует Яремчука официальный сайт Динамо.

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