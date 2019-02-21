Динамо – Олімпіакос: анонс матчу-відповіді 1/16 Ліги Європи

Динамо приймає Олімпіакос у вирішальній битві за право зіграти в 1/8 фіналу ЛЄ 2018/19. Анонс і прогноз матчу читайте на "Футбол 24".

Динамо – Олімпіакос

21 лютого, 22:00. Київ, стадіон НСК Олімпійський

Головний арбітр: Іван Кружляк (Словаччина)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція Динамо – Олімпіакос на сайті "Футбол 24"

Динамо спробує переписати недавню історію. Рік тому команда Хацкевича вивезла з Риму позитивну нічию 2:2, забивши такі потрібні виїзні голи. Лаціо спустив динамівців на грішну землю в Києві. Олімпіакос намагатиметься зробити те саме, але, за всієї поваги, склад греків поступається римлянам за якістю. Проти повторення цього сценарію виступлять відразу 55 тисяч вболівальників на Олімпійському – саме стільки очікують на грі. Команда Мартінша перебувала на межі провалу навіть в чемпіонаті Греції. Пройшла Мілан у Лізі Європи, але після цього лише матч проти АЕКа може занести собі в актив. Команда Чигринського змушена була атакувати і відкриватись, і пірейці цим скористались.

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У киян же всі карти на руках. Динамо отримало своєрідну перевагу в 0,5 гола завдяки результативній нічиїй на виїзді. Українці не повинні рватись вперед, як АЕК, і надавати такий цінний простір швидкій грецькій атаці. Очікування великі, і команда Хацкевича не має права підвести вболівальників. Цей суперник точно до снаги киянам. Можливо, нарешті прорве Соля. Більшого чекаєш від Шапаренка. Вербіч і Циганков досі залишаються головною ударною силою. Буяльський вкотре проявив себе єврокубковим джокером лютого. Гармаш і Русин набрали непогану форму на зборах, тож можуть як мінімум стати важливим підсиленням з лави запасних, але серйозних змін в основі киян не варто чекати.

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Статистика протистояння та цікаві факти

Олімпіакос 12 разів грав унічию перший єврокубковий матч плей-офф удома, після чого лише в одному випадку пройшов далі. Після домашніх 2:2 пірейці взагалі жодного разу не вигравали протистояння. Зокрема, така сумна історія траплялась з греками проти Динамо та Ліверпуля.

Кияни жодного разу не програвали Олімпіакосу. Металіст, Дніпро (обидва протистояння у плей-офф Ліги Європи) і Динамо вибивали пірейців з єврокубків.

Денис Бойко знає, як це – вибивати Олі з єврокубків. Голкіпер киян перемагав греків у складі Дніпра, а потім... зіграв у фіналі Ліги Європи.

За попередній рік Динамо лише 1 раз з 5-и виграло домашній матч Ліги Європи. Особливі проблеми в останні сезони кияни відчували тоді, коли пропускали першими.

Педру Мартінш знає, як програвати Динамо в Європі. Наставник Олімпіакоса очолював Ріу Аве. За португальців грали нинішні пірейці Хассан і Родерік.

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Кадрова ситуація

Кумедно читати коментарі відомих експертів та журналістів, які стверджують, що Олімпіакос грав проти Динамо в домашній грі резервним складом. Адже відразу після цього Мартінш випустив на АЕК... рівно ту саму основу. Греки зіткнулись із серйозними проблемами у старті на київський матч. Пірейці не можуть розраховувати на Камара, який перебрав жовтих карток. Хрістодулопулос отримав важку травму в матчі грецької Суперліги. Португальський вінгер Діаш, автор шаленого гола здалеку в першій грі, відчував серйозні проблеми напередодні. Ель-Абделлауї не встигне відновитись.

Динамо бракуватиме хіба що Кадара в центрі захисту. Можливо, замість Шапаренка, який не увійшов у першу гру, вийде хтось з великої кількості центральних хавбеків нинішнього резерву. А так 10 позицій на полі назвемо з 99-відсотковою впевненістю. Навіть той же Соль – протеже Хацкевича, якому головний тренер Динамо, схоже, має намір давати ще не один шанс. Ще б пак – в іспанця одна з найвищих зарплат у київському клубі станом на сьогодні, добрячий мільйон євро!

Орієнтовні склади на матч Динамо – Олімпіакос

Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Шабанов, Миколенко – Буяльський, Шепелєв – Циганков, Шапаренко, Вербіч – Соль

Олімпіакос: Са – Ціміакіс, Сіссе, Торосідіс, Меріах – Бухалакіс, Гільєрме – Поденсе, Фортуніс, Масурас – Хассан

Прогноз Футбол 24 – 2:1

За весь час незалежності України Динамо провело 8 єврокубкових матчів у лютому, виграло 3, а програло лише 1 – Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів. При цьому в нічийних матчах команда Хацкевича не пропускала двох голів ніколи за останній місяць зими. Тобто історичний розклад на користь киян. Олімпіакосу може забракнути сил у настільки інтенсивному графіку останніх ігор. Команда Мартінша готова битись до кінця, але індивідуально та й командно нічим не переважає господарів. Розгром АЕКа кардинально ні про що не свідчить. Гарячковість власника клубу Марінакіса і нестабільність тренерської позиції роблять Олімпіакос пекельним місцем роботи, де існує величезний психологічний тиск. Проблеми греків у захисті, з витривалістю та ментальністю можуть стати визначальними. Якщо Динамо вилетить від нинішнього Олімпіакоса, це справедливо можна буде називати провалом.

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