Італійський гравець завершив кар'єру, інсценувавши своє викрадення на гелікоптері під час матчу – відео дня

в Італії гравця "викрали" прямо під час матчу

В аматорській лізі Італії сталося чи не найоригінальніше завершення кар'єри в історії футболу. Гравець на ім'я Іньяціо Барбагалло інсценував власне викрадення.

Вболівальники, які зібрались на поєдинку аматорської ліги Сицилії між командами Віагранде та Неброді, стали свідками унікального дійства.

Посеред матчу просто на поле приземлився гелікоптер, здійнявши хмару пилу. В цей час з вертольота вибігли кілька людей у балаклавах та з пістолетом підбігли до гравця господарів Іньяціо Барбагалло. Вони заштовхали його в гелікоптер, який здійнявся у повітря та полетів.

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Втім, виявилось, що таким оригінальним чином 55-річний Барбагалло вирішив завершити кар'єру. Чоловік відомий своїм почуттям гумору та відзначився таким жартом, повідомляє Fox Sports Italia.

Втім, цей вчинок не залишився без покарання. Команда та сам Барбагалло отримали дискваліфікацію до червня за порушення правил посадки вертольота та вимог безпеки. Сам гравець ще й оштрафований на 200 євро.

Насправді, таке завершення кар'єри претендує на найпам'ятніше в історії футболу.

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