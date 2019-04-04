toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Нідерланди
ЗОРЯ - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ВАЛЕНСІЯ - РЕАЛ МАДРИД

Захисник Аякса Тальяфіко відзначився епічним автоголом – курйоз дня

13:18 395 Читать на русском
Захисник Аякса Тальяфіко відзначився епічним автоголом – курйоз дня
Ніколас Тальяфіко / ФК Аякс

В матчі 28-го туру чемпіонату Нідерландів Еммен – Аякс (2:5) вболівальники побачили курйозне взяття воріт.

На 62-й хвилині поєдинку Еммен – Аякс захисник гостей Ніколас Тальяфіко відзначився епічним автоголом.

Божевільний гол зі штрафного у відеоогляді матчу Львів – Маріуполь

26-річний Тальяфіко в одному з епізодів порушив неписане правило – не віддавати м'яч своєму голкіперу в площину воріт. В результаті воротар Аякса Андре Онана не встиг до м'яча, який опинився у воротах. Не врятував навіть відчайдушний підкат.

Втім, цей курйоз не завадив Аяксу здобути перемогу – матч завершився з рахунком 5:2 на користь амстердамців. Аякс вийшов у лідери чемпіонату, проте у ПСВ ще є матч у запасі.

Нагадаємо, саме Аякс завадив Динамо вийти у груповий турнір Ліги чемпіонів 2018/19 (3:1 за сумою двох матчів).

Аякс ризикує втратити півскладу: хто розграбовує головну сенсацію Ліги чемпіонів

Теги
Аякс Аякс Нідерланди футбольні курйози Відеоновини Ніколас Тальяфіко Ніколас Тальяфіко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Тоттенхем офіційно переїхав на новий стадіон
    Англія — 12:38478 Тоттенхем офіційно переїхав на новий стадіон
6
год
:
36
хв
Севілья
20:30
Алавес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук