Захисник Аякса Тальяфіко відзначився епічним автоголом – курйоз дня

В матчі 28-го туру чемпіонату Нідерландів Еммен – Аякс (2:5) вболівальники побачили курйозне взяття воріт.

На 62-й хвилині поєдинку Еммен – Аякс захисник гостей Ніколас Тальяфіко відзначився епічним автоголом.

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26-річний Тальяфіко в одному з епізодів порушив неписане правило – не віддавати м'яч своєму голкіперу в площину воріт. В результаті воротар Аякса Андре Онана не встиг до м'яча, який опинився у воротах. Не врятував навіть відчайдушний підкат.

Втім, цей курйоз не завадив Аяксу здобути перемогу – матч завершився з рахунком 5:2 на користь амстердамців. Аякс вийшов у лідери чемпіонату, проте у ПСВ ще є матч у запасі.

Нагадаємо, саме Аякс завадив Динамо вийти у груповий турнір Ліги чемпіонів 2018/19 (3:1 за сумою двох матчів).

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