Итальянский игрок завершил карьеру, инсценировав свое похищение на вертолете во время матча – видео дня

В Италии игрока "похитили" прямо во время матча

В любительской лиге Италии произошло едва ли не самое оригинальное завершении карьеры в истории футбола. Игрок по имени Иньяцио Барбагалло инсценировал собственное похищение.

Болельщики, собравшиеся на поединке любительской лиги Сицилии между командами Виагранде и Неброди, стали свидетелями уникального действа.

Посреди матча прямо на поле приземлился вертолет, подняв облако пыли. В это время из воздушного судна выбежали несколько человек в балаклавах и с пистолетом подбежали к игроку хозяев Иньяцио Барбагалло. Они затолкали его в вертолет, который поднялся в воздух и улетел.

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Впрочем, оказалось, что таким оригинальным образом 55-летний Барбагалло решил завершить карьеру. Человек известный своим чувством юмора и отметился такой шуткой, сообщает Fox Sports Italia.

Впрочем, этот поступок не остался безнаказанным. Команда и сам Барбагалло получили дисквалификацию до июня за нарушение правил посадки вертолета и требований безопасности. Сам игрок еще и оштрафован на 200 евро.

На самом деле, такое завершение карьеры претендует на самое памятное в истории футбола.

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