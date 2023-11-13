Обстеження в таборі "Скуадри Адзурри" виявило у Локателлі невеликий перелом 10-го ребра, інформує офіційний сайт Федерації футболу Італії. Згідно зі Sky Sport Italia і Sport Mediaset, це не небезпечна травма, але вона дуже болюча – навряд чи гравець зможе швидко відновитися. Локателлі зміг би вийти на поле тільки після знеболювальних уколів.

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Повідомляється, що Локателлі вже був відправлений додому в Турин. Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті планує викликати на його позицію нового гравця. "У Крістанте розтягнення м'язів, а у Жоржінью на голові шви після останнього матчу. Завтра ми, найімовірніше, викличемо ще кого-небудь", – зазначив Спаллетті.

17 листопада Італія зіграє проти Північної Македонії, а 20-го листопада – проти України. Обидві зустрічі відбудуться в рамках відбору до Євро-2024.

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