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Берлусконі підвищив Монцу в класі у свій дебютний сезон

18:00 155 Читать на русском
Берлусконі підвищив Монцу в класі у свій дебютний сезон
Сільвіо Берлусконі / Фото ФК Монца

Визначились нові учасники другого за силою дивізіону Італії.

Рада італійської федерації футболу прийняла офіційне рішення про зупинку розіграшу сезону Серії С, повідомляє Gazzetta.it.

Серія А хоче повернути уболівальників на трибуни вже з початку липня

Таким чином, визначилась трійка команд, яка наступного сезону спробує свої сили у Серії В, серед них – Віченца, Реджина та Монца. Нагадаємо, власником останніх є скандальний італійський політик Сільвіо Берлусконі, який раніше володів Міланом.

Щодо Серії В, то турнір вирішили відновити – матчі стартують вже з 17 червня.

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Теги
Італія Віченца Віченца Реджина Реджина Монца Монца Сільвіо Берлусконі Серія B
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