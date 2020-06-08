Берлусконі підвищив Монцу в класі у свій дебютний сезон

Визначились нові учасники другого за силою дивізіону Італії.

Рада італійської федерації футболу прийняла офіційне рішення про зупинку розіграшу сезону Серії С, повідомляє Gazzetta.it.

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Таким чином, визначилась трійка команд, яка наступного сезону спробує свої сили у Серії В, серед них – Віченца, Реджина та Монца. Нагадаємо, власником останніх є скандальний італійський політик Сільвіо Берлусконі, який раніше володів Міланом.

Щодо Серії В, то турнір вирішили відновити – матчі стартують вже з 17 червня.

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