Англія здолала Італію в рамках відбору до Євро-2024 (3:1). Дивіться голи та огляд матчу на Футбол 24.

Збірна Англії не тільки вирішила завдання щодо виходу на Євро, а й допомогла збірній України піднятися на друге місце в турнірній таблиці групи С. Збірна Італії забила першою, проте команда Гарета Саутгейта зуміла зібратися і здобути вольову перемогу.

Англія обіграла Італію, вийшла на Євро-2024 та підсобила Україні – Кейн і Беллінгем зробили результат

Харрі Кейн оформив дубль, випередивши Боббі Чарльтона за голами за збірну на Вемблі – у форварда Баварії 24 забиті м'ячі на головному англійському стадіоні. Загалом же на рахунку форварда Баварії 32 результативні дії в 30 останніх матчах за "Трьох левів". Жоден інший гравець збірної Англії впливає на свою команду настільки сильно.

Що стосується Італії, то "Скуадра адзурра" до вечора вівторка не зазнавала поразок у виїзних матчах відбору до Євро з вересня 2006 року, коли поступилася Франції. Так перервалася серія з 22 позитивних гостьових результатів (22 перемоги і 5 нічиїх). Підсолодити пігулку допоміг хіба що дуже красивий гол Джанлуки Скамакки – це взяття воріт гравці збірної Італії розіграли як по нотах.