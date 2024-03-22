Товариський матч

Венесуела – Італія – 2:1

Голи: Мачіс, 43 – Ретегі, 40, 80

Нереалізований пенальті: Рондон, 3

Ісландія зіграє з Україною у фіналі відбору на Євро-2024 – партнер Маліновського розгромив Ізраїль

Підопічні Спаллетті хоча й здобули перемогу, але намучилися проти Венесуели. Помилки і втрата концентрації ледь не обернулася ганьбою.

Вже на третій хвилині матчу у ворота збірної Італії рефері призначив пенальті. Доннарумма зіграв блискуче й парирував удар від Рондона, а Саваріно на добиванні пробив вище воріт. К'єза мав хороший шанс на 14-й хвилині відкрити рахунок, утім, м'яч зачепив стійку. Попри те, що збірна Італії мала перевагу у володінні Венесуела проводила досить небезпечні контратаки, з якими захист Спаллетті не справлявся.

Відкрити рахунок зумів Ретегі, який дальнім ударом переправив м'яч у сітку. Свою перевагу італійці довго втримувати не змогли. Доннарумма не дуже впевнено зіграв на партнера, його обікрали, а Мачіс легко переправив м'яч у ворота.

У другому таймі команди обмінювалися небезпечними моментами. Здавалося, що нічийний результат так і залишиться на табло до фінального свистка. Але Ретегі здобув для своєї команди перемогу. Гравець Дженоа, за яку виступає Руслан Маліновський, вміло розвернувся у штрафному майданчику і на 80-й хвилині оформив дубль.

Італія наступний товариський матч у цій міжнародній паузі проведе проти Еквадору. Зустріч відбудеться 24 березня.