Товарищеский матч

Венесуэла – Италия – 1:2

Голы: Мачис, 43 – Ретеги, 40, 80

Нереализованный пенальти: Рондон, 3

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Подопечные Спаллетти хотя и одержали победу, но намучились против Венесуэлы. Ошибки и потеря концентрации едва не обернулась позором.

Уже на третьей минуте матча в ворота сборной Италии рефери назначил пенальти. Доннарумма сыграл блестяще и парировал удар от Рондона, а Саварино на добивании пробил выше ворот. Кьеза имел хороший шанс на 14-й минуте открыть счет, впрочем, мяч задел стойку. Несмотря на то, что сборная Италии имела преимущество во владении Венесуэла проводила достаточно опасные контратаки, с которыми защита Спаллетти не справлялась.

Открыть счет сумел Ретеги, который дальним ударом переправил мяч в сетку. Свое преимущество итальянцы долго удерживать не смогли. Доннарумма не очень уверенно сыграл на партнера, его обокрали, а Мачис легко переправил мяч в ворота.

Во втором тайме команды обменивались опасными моментами. Казалось, что ничейный результат так и останется на табло до финального свистка. Но Ретеги добыл для своей команды победу. Игрок Дженоа, за которую выступает Руслан Малиновский, умело развернулся в штрафной площади и на 80-й минуте оформил дубль.

Италия следующий товарищеский матч в этой международной паузе проведет против Эквадора. Встреча состоится 24 марта.