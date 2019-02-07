Італія готує заявку на право проведення чемпіонату Європи 2028 року

Італія може подати заявку на проведення чемпіонату Європи з футболу у 2028 році.

Про це повідомив президент Федерації футболу Італії Габріеле Гравіна.

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"Те, що Італія має намір боротися за право приймати Євро-2028 – не просто бажання, а добре обґрунтована ідея, яка є частиною нашої програмної платформи.

Це проект, який може викликати ентузіазм в нашій країні, а також стати відправною точкою для відновлення футбольної інфраструктури. Сподіваюся, УЄФА зможе задовольнити наше бажання", – передає слова президент ФФІ Football Italia.

Востаннє Італія приймала ЧЄ з футболу у 1980-му році, Мундіаль – у 1990 році.

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