"У 16 мені діагностували проблеми з серцем": зірка Ювентуса, який забивав Україні, про смерть Асторі та свою драму

Федеріко Бернардескі – один із головних талантів сучасного Кальчо і Скуадри Адзурри. Вінгер Ювентуса, за якого туринці віддали 40 мільйонів євро, розповів для The Players Tribune свою натхненну італійську історію.

Ми живемо в цікаві часи, коли кожен атакувальний талант з Апеннін цінується, немов золото. Не тому, що вони найкращі на планеті, а більше тому, що є рідкісним і навіть вимираючим видом. Італія все ще не може вибратись із кризи результату, але 24-річний Феде сповнює фанатські серця оптимізмом. Бернардескі забив збірній України курйозний гол у недавньому товариському матчі – здавалось, у тому епізоді Андрія Пятов мав діяти надійніше. Гравець, за якого Ювентус виклав на стіл Фіорентини 40 млн євро плюс бонуси, вже має 2 голи та асист за 16 матчів у національній збірній Італії, однак від нього чекають ще більшого. Як і в Ювентусі – Федеріко повинен більше впливати на гру та результати своїх команд. У Турині він став менше забивати, зате вже зараз випереджає графік гольових пасів.

Бернардескі забив гол після епічного зіткнення голкіпера та захисника

Рік тому італієць випередив усіх в топ-лігах Європи за часом, який витрачає на 1 гольовий пас. У середньому він робив асисти кожні 120 хвилин. Неймар, Васкес, Мессі та Погба не могли з ним зрівнятись. Дриблінг, швидкість, гострий пас, поставлений удар – у цього хлопця є все, аби змусити забути про таку італійську футбольну трагедію, як непотрапляння на Чемпіонат світу. Скромний Федеріко Бернардескі, який відмовився від десятки в Турині, адже її "ще потрібно заслужити". Рекордний трансферний продаж Фіорентини, де також став наймолодшим десяткою в історії, хоча раніше цей номер приміряли такі легенди, як Роберто Баджо чи Руй Кошта. До вашої уваги цікаво описана історія, як зірка Юве, повний земляк Джанлуїджі Буффона, йшов до свого статусу. З перших уст і без купюр.

Твердий, як мармур – та ви просто у Джіджі Буффона спитайте

Білий колір виглядає дещо інакше в Каррарі (Італія). Це місто мармуру. Таким його знає більшість людей. Ось звідки я родом. Район, знаменитий своїми прекрасними кар'єрами з білого каррарського мармуру. Більша частина білого кольору, що ми звикли бачити, походила з пагорбів, була вирита і створена людьми нашого міста. Мій батько, як і багато хто, працював на мармуровому підприємстві. Довгі години. Дійсно довгі. Ішов він о 5-й ранку, а повертався о 6-й вечора. Це все, що він знав, як і вся моя сім'я.

Навколо було так багато мармуру, так багато білого кольору, що він просочувався в мої сни. Цей образ застиг у моїй голові, коли мені було років 6. Не впевнений, чи можна назвати це картинкою, насправді це було більш схоже на коротеньке відео. Іноді я бачив його, коли засинав, або просто закривав очі на достатню кількість часу та міркував про це.

Я бачив цей довгий, темний тунель. Спочатку там немає жодного світла в кінці. Можна було просто сказати, що я перебуваю в тунелі. Потім помічаю білу смугу. Можливо, це був мармур, а може, і ні, але це не мало особливого значення. Сенс смуги полягав у тому, що в результаті вона виводила мене з тунелю. Вона приводила мене туди, куди я хотів потрапити.

У той час я ще не розумів сенсу цього сну – для мене він був безглуздим. Мені не потрібно було нікуди смикатися.

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Я любив своє життя. У мене була моя сім'я. І у мене був мій футбол. Це було все, що мені було потрібно відтоді, як мені виповнилося 3 роки і батько взяв мене в той величезний магазин іграшок у центрі міста. Я зробив два кроки всередину, побіг прямо до футбольного м'яча, підняв його і сказав батькові, що нам пора йти. Він хотів, щоб я подивився і на інші іграшки, але я вже все розумів.

І оскільки я знав, чого хочу, я не дозволив жодним обставинам стати в мене на шляху. Такий вже мій характер. Або, я повинен сказати, наш характер. Якщо народився в Каррарі, то ти твердий, як мармур – та ви просто у Джіджі Буффона спитайте. Мармур.

Від Емполі до Фіорентини – робочий графік дитини, яка відмовлялась від іграшок

Такою була моя сім'я. Мама працювала медсестрою в лікарні неподалік від нашого будинку. Вона була жорсткою, але наскільки ж люблячою людиною. З легкістю могла перемикатися із серйозної професійної медсестри на милу матір. Між нею і батьком був гарний баланс.

Тато завжди підштовхував мене робити щось краще, щось більше. Коли ти дитина, такі речі відчуваєш занадто сильно, іноді здається, ніби він злиться на тебе. Але згодом я став трохи старшим. Почав розуміти, що він вимагав від мене більшого, позаяк вірив у мене: він знав, що дитина, яка відмовляється грати з іграшками, ну, крім футбольного м'яча – що ж, є дуже хорошою.

І я був. Однак у нас було маленьке містечко, хороших "молодіжок" – обмаль. Тож всією сім'єю ми зробили вибір: у 8 років мене відправили грати у футбол у Понцано – один з юнацьких клубів Емполі, приблизно за 70 миль. Мама рано забирала мене зі школи щодня, о 3:15 – за 45 хвилин до закінчення занять. Потім вона давала мені тарілку розігрітої пасти. Це була найкраща їжа. А потім ми їхали на південь вздовж Лігурійського моря на нашому сірому "Опель Вектра". Приблизно через 40 хвилин ми добиралися до Пізи і вирушали на схід до Емполі.

Ще через півгодини ми приїжджали на місце. Зазвичай я трохи запізнювався на тренування. Доводилося зав'язувати бутси в машині, і поки мама зупиняла машину, я вистрибував з неї і робив спринт на поле, щоб дістатись на тренування. Через дві години тренування закінчувалося, і ми поверталися тим же шляхом. Спати я лягав не раніше 10:30 або 11:00. Потім вставав о 08:00, і все по-новій.

Це повторювалося 4 рази на тиждень протягом багатьох років.

Було важко, але воно того варте. Адже потім я покинув Емполі й підписав контракт з Фіорентиною – клубом у Флоренції, який перебував трохи далі на схід від Емполі на тій же трасі, якою ми їздили з мамою. Вона залишалася зі мною на кожному етапі моєї подорожі.

Особливо в найскладніший момент.

У тебе збільшене серце. Можливо, ти не зможеш продовжити кар'єру – як не стати рекордсменом

Коли мені було 16 років, я наближався до того, щоб дебютувати за основну команду Фіорентини. Показував найкращий футбол у своєму житті. Проте під час самого рутинного медичного огляду медики виявили, що щось в мені не так. Через кілька днів ми з мамою пішли до лікаря. Потім лікарі робили якісь аналізи. Зробили пару рентгенівських знімків. Через декілька хвилин доктор оголосив нам свій вердикт.

"Федеріко, схоже, є проблема".

Мені 16 років. Я перебуваю в найкращій формі у своєму житті. Немає ніяких питань.

"У тебе збільшене серце. Ми не впевнені, наскільки це погано. Можливо, ти не зможеш продовжити футбольну кар'єру".

Можливо? Ні... це не можливо.

Я не міг у це повірити. Я відмовлявся це чути. Мама заспокоювала мене.

"Нам потрібно довше постежити за ним протягом наступних кількох тижнів, – заявив нам лікар. – Поки ти залишаєшся без футболу на наступні 6 місяців".

"Whenever I would score, I would get an email from the team photographer with a picture of my goal celebration to post on social media. And in every photo you could see that the first person to come hug me was Davide Astori.”



- @fbernardeschi https://t.co/cFWbv7OFYS — Players' Tribune Global (@TPT_Global) 18 січня 2019 р.

Коли ти проходиш через щось подібне, думаю, неможливо не змінитися

Я знав, що перебуваю на критичному етапі розвитку своєї кар'єри. Я не міг дозволити собі пропустити такий важливий час. Моя мама теж це знала. Це був жахливий, просто жахливий день.

Я мешкав сам у Флоренції, мені 16 років і було нічим зайнятися. Мої батьки повинні були працювати в Каррарі, тому відвідувати вони могли мене лише по-можливості... але все ж. Я намагався чимось зайняти себе, і це були найважчі півроку в моєму житті.

Час минав. Незліченні перевірки, візити до фахівців і, врешті-решт, після деяких періодів на дієті та ліках, я подолав цю проблему.

І з якоїсь причини, коли для мене стало все ясно, я знову подумав про той образ, який звик бачити. Пам'ятаєш, той, з тунелем. Я зрозумів, що світло, біла смуга, мармур – або що б то не було – це і є я, на своєму шляхові, у свою подорож. Тунель був невідомим, сповненим перешкод і боротьби. Я бачив цей образ стільки років, але мені знадобилося так багато часу, щоб зрозуміти, що він насправді означає і чому я бачив його уві сні.

Коли ти проходиш через щось подібне, я думаю, в якомусь сенсі, неможливо не змінитися. Я став краще розуміти крихкість своєї подорожі – як мені пощастило, що я опинився в такому становищі.

Тому, коли я досяг якоїсь віхи, як, наприклад, мій дебют у Серії А у 2014 році або виклик до збірної Італії у 2016-му, то я відчув, що повинен цінувати їх більше, ніж якісь моменти молодості. Усе це відбулося завдяки моїй родині і завдяки допомозі оточуючих мене людей.

Як народжуються великі гравці, або життя і смерть Асторі – народженого бути лідером

Серед речей, які особливо позначили період мого перебування у Фіорентині, є 2, які дійсно виділяються. По-перше, Пауло Соуза, наш тренер на той момент, посадив мене і дав трохи порад. Він сказав мені, що у мене неймовірний талант, а мій характер перевершує мої здібності. Але, за його словами, щоб стати чемпіоном, мені потрібно працювати над собою. Все, що робиться на полі або за його межами, має бути націлене на перемогу – саме так народжуються великі гравці.

Я ніколи цього не забуду.

По-друге, наскільки сильно зблизився з нашим капітаном Давіде Асторі.

Він був одним з тих хлопців, які народилися, щоб бути лідерами, знаєте? Кожен день на тренуваннях він показував нам напрямок руху. Я ставав старшим, а він відводив мене вбік перед тренуваннями, ми перекочували м'яч, розігріваючись, і в такі моменти він давав мені кілька порад про те і се. Коли ми їхали на виїзні матчі, ми проводили ночі разом, дивилися інші матчі або які-небудь старі фільми. Він був дуже теплою душею, такою люблячою і доброю.

Я почав регулярно потрапляти у стартовий склад і став звертатися до нього, коли переживав періоди падіння форми. Щоразу, коли я забивав, отримував електронного листа від фотографа команди зі світлиною, де команда святкувала мій гол, щоб я міг опублікувати фото в соціальних мережах. І на кожній фотографії було видно: першим, хто біг мене обійняти, був Давіде.

Давіде Асторі – смерть Професіонала, Романтика, Капітана

Мій друг, наш капітан.

Як ви знаєте, він помер уві сні в березні 2018 року.

Йому було 30 років. Тридцять.

Він був чоловіком, але все ж він був просто чиїмось хлопчиком.

Давіде помер від зупинки серця. І як би часто я намагався не думати про свої проблеми з серцем, смерть Давіде – яскраве нагадування: часу мало, а нам, живим, завжди щастить.

Я багато думав про Давіде під час мого переходу в Ювентус влітку 2017 року. Я дивився старі відеозаписи своїх голів і бачив Давіде, що біжить із центрального кола з піднятими руками. Я говорив з ним перед від'їздом. Він усе зрозумів. Але це виявилося непросто.

Тепер, куди б я не пішов, він завжди зі мною, захищений назавжди.

Я – віруючий. Так було завжди. І одна з ідей, в які я вірю, полягає в тому, що в нашому житті ми просто прагнемо до чогось більшого. Я вірю в це. Є краще місце, святе місце, для якого ми всі призначені. І коли б я туди не потрапив, першим, про кого я запитаю, буде Давіде.

Через кілька тижнів після його смерті я витатуював номер Асторі поряд з молитвою Аве Марія на правій руці.

Мій друг, наш капітан.

Ювентус, який не схожий на будь-яке інше місце

Усі ті речі, які я тобі розповідав, вони є частиною того, ким я є і ким хочу стати.

Я неймовірно пишаюся тим, що зараз перебуваю в Ювентусі. Цей клуб і місто Турин не схожі на жоден з тих, у яких я коли-небудь опинявся раніше. Кожне кліше, яке кожен новий гравець Юве говорить про перемоги і культуру – це все правда! Від тренера до фізіотерапевта і персоналу на кухні... всі вони просто хочуть перемогти. От і все. Це нав'язлива ідея. І тепер вона зі мною.

Тепер, коли я бачу форму "б'янконері", я думаю про тунелі. Я думаю про мармур. Чорний... білий... це все ж там. Все це завело мене так далеко.

І що б не було далі, у мене вже є те, що мені потрібно.

Адаптував і переклав Тарас Котів, "Футбол 24"