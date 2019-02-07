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Италия готовит заявку на право проведения чемпионата Европы 2028 года

21:01 2 Читати українською
Италия готовит заявку на право проведения чемпионата Европы 2028 года
Сборная Италии / FIFA

Италия может подать заявку на проведение чемпионата Европы по футболу в 2028 году.

Об этом сообщил президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина:

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"То, что Италия намерена бороться за право принимать Евро-2028 – не просто желание, а хорошо обоснованная идея, которая является частью нашей программной платформы.

Это проект, который может вызвать интерес в нашей стране, а также стать отправной точкой для восстановления футбольной инфраструктуры. Надеюсь, УЕФА сможет удовлетворить наше желание", – передает слова президент ФФИ Football Italia.

Последний раз Италия принимала ЧЕ по футболу в 1980 году, Мундиаль – в 1990 году.

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