Італія – Україна: команди визначились з формою на матч відбору Євро-2024
13:02 - Читать на русском
Збірні Італії та України обрали кольори, в яких зійдуться в сьогоднішній грі у Мілані.
Команда Сергія Реброва на матч проти "Скуадри Адзурри" вийде у жовтому екіпіруванні, повідомляє офіційний сайт УАФ.
Збірна України потрапила у топ-20 найдорожчих національних команд світу
Італія зіграє у синьому вбранні.
Нагадаємо, матч між Італією та Україною відбудеться сьогодні, 12 вересня, на стадіоні Сан-Сіро в Мілані. Початок зустрічі о 21:45.
До слова, перед очною дуеллю "синьо-жовті" випереджають команду Лучано Спаллетті у турнірній таблиці групи С на 3 очки (в італійців є гра в запасі).
Італія – Україна: анонс матчу відбору Євро-2024
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter