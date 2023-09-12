Збірні Італії та України обрали кольори, в яких зійдуться в сьогоднішній грі у Мілані.

Команда Сергія Реброва на матч проти "Скуадри Адзурри" вийде у жовтому екіпіруванні, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Італія зіграє у синьому вбранні.

Нагадаємо, матч між Італією та Україною відбудеться сьогодні, 12 вересня, на стадіоні Сан-Сіро в Мілані. Початок зустрічі о 21:45.

До слова, перед очною дуеллю "синьо-жовті" випереджають команду Лучано Спаллетті у турнірній таблиці групи С на 3 очки (в італійців є гра в запасі).

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