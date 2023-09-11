Сборная Украины в гостях сыграет против Италии в рамках 6 тура квалификации на Евро-2024. Где смотреть матч Италия – Украина онлайн, подскажет "Футбол 24".

Поединок Италия – Украина состоится в Милане на легендарном Сан-Сиро во вторник, 12 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Расширенную текстовую онлайн трансляцию встречи проведет "Футбол 24".

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Где смотреть матч Италия – Украина? Игру вживую покажут сразу несколько вещателей. Трансляция будет доступна на медиасервисе MEGOGO (при наличии соответствующей подписки). В цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV игру покажут местные телеканалы "Суспільного". Эфир на MEGOGO начнется с экспертной студии, которая стартует за час до начала матча. Прокомментируют игру Владимир Кобельков и Сергей Лукьяненко.

К слову, это будет только первая встреча команд в нынешней квалификации к Евро-2024, поскольку календарь подстраивали под Италию, участвовавшую в финальной части Лиги наций. Сейчас у сборной Украины есть три очка преимущества над "Скуадрой Адзуррой", но наши соперники имеют игру в запасе. Ситуация в группе С такова, что именно эти две команды разыграют вторую путевку в плей-офф. Скинуть с первого места Англию будет очень сложно.

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