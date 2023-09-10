Підопічні Сергія Реброва вже прилетіли на Апеннінський півострів, де зіграють з чинним чемпіоном Європи – Італією.

Чартерний рейс зі збірною України прилетів із Вроцлава до Мілана, повідомляє офіційний YouTube-канал УАФ.

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Зазначимо, що "синьо-жовті" мають одну втрату в складі – Олександр Тимчик не встигає відновитись до матчу з Італією, тож вже вирушив у розташування Динамо. "Скуадра адзурра" має більше втрат – Федеріко К'єза, Лоренцо Пеллегріні, Джанлука Манчіні та Маттео Політано повернулись до клубів, натомість виклик отримав Рікардо Орсоліні.

Додамо, що поєдинок кваліфікації до Євро-2024 Італія – Україна відбудеться 12 вересня, початок о 21:45. Наразі "синьо-жовті" мають 7 очок після 4 зіграних матчів, тоді як в активі чемпіонів Європи 4 пункти за 3 поєдинки.

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