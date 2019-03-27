Італія – Ліхтенштейн – 6:0 – відео голів та огляд матчу

Збірна Італії знищила команду Ліхтенштейну в рамках відбору на Євро-2020. Дивіться відео голів матчу Італія – Ліхтенштейн на сайті "Футбол 24".

Відбір до Євро-2020, 2-й тур

Італія – Ліхтенштейн – 6:0

Голи: Сенсі, 17, Верратті, 32, Квальярелла, 35 (пен.), 45+3 (пен.), Кін, 70, Паволетті, 77

Вилучення: Кауфманн (Л), 45+2

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Італійці влаштували справжній бенефіс для своїх вболівальників. Скромну збірну Ліхтенштейну знищили ще до свистка на перерву, забивши 4 м'ячі. Другий тайм гості провели в меншості, але "Скуадра Адзурра" без жалю відвантажила ще 2 м'ячі. Перемога закріпила збірну Італії на першій сходинці групи J.

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