toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ЛЮКСЕМБУРГ - УКРАЇНА ЖУНІОР МОРАЄС ЄВРО-2020 ЗБІРНА УКРАЇНИ

Італія – Ліхтенштейн – 6:0 – відео голів та огляд матчу

08:23 232 Читать на русском
Італія – Ліхтенштейн – 6:0 – відео голів та огляд матчу
Італія – Ліхтенштейн – 6:0 – відео голів та огляд матчу

 Збірна Італії знищила команду Ліхтенштейну в рамках відбору на Євро-2020. Дивіться відео голів матчу Італія – Ліхтенштейн на сайті "Футбол 24".

 

Відбір до Євро-2020, 2-й тур

Італія – Ліхтенштейн – 6:0

Голи: Сенсі, 17, Верратті, 32, Квальярелла, 35 (пен.), 45+3 (пен.), Кін, 70, Паволетті, 77

Вилучення: Кауфманн (Л), 45+2

Євро-2020: Квальярелла дублем допоміг Італії знищити Ліхтенштейн у матчі відбору, Грузія поступилась Ірландії

Італійці влаштували справжній бенефіс для своїх вболівальників. Скромну збірну Ліхтенштейну знищили ще до свистка на перерву, забивши 4 м'ячі. Другий тайм гості провели в меншості, але "Скуадра Адзурра" без жалю відвантажила ще 2 м'ячі. Перемога закріпила збірну Італії на першій сходинці групи J.

Квальярелла став найстаршим автором гола в історії збірної Італії

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
Євро-2020 Фабіо Квальярелла Фабіо Квальярелла Італія Італія Італія - Ліхтенштейн Відеоновини Ліхтенштейн Ліхтенштейн
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
49
хв
Інгулець
14:00
Рух Винники
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук