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Квальярелла став найстаршим автором гола в історії збірної Італії

07:30 534 Читать на русском
Квальярелла став найстаршим автором гола в історії збірної Італії
Фабіо Квальярелла / Фото BBC

Форвард збірної Італії Фабіо Квальярелла вписав своє ім'я в історію "Скуадри Адзурри".

 

Фабіо Квальярелла двічі відзначився у воротах збірної Ліхтенштейну, допомігши Італії розгромити суперника (6:0).

Євро-2020: Квальярелла дублем допоміг Італії знищити Ліхтенштейн у матчі відбору, Грузія поступилась Ірландії

Таким чином Фабіо став найстаршим гравцем, який забивав у футболці "Скуадри Адзурри", повідомляє OptaPaolo. На момент поєдинку Квальяреллі виповнилось 36 років і 54 дні.

Попереднє досягення належало Крістіану Пануччі, який відзначився голом за національну команду у віці 35 років і 62 днів.

Перемога над Ліхтенштейном закріпила збірну Італії на першій сходинці групи J турнірної таблиці відбору до Євро-2020.

Теги
Євро-2020 Італія Італія Рекорди Крістіан Пануччі Крістіан Пануччі Італія - Ліхтенштейн Фабіо Квальярелла Фабіо Квальярелла
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