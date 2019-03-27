Квальярелла став найстаршим автором гола в історії збірної Італії

Форвард збірної Італії Фабіо Квальярелла вписав своє ім'я в історію "Скуадри Адзурри".

Фабіо Квальярелла двічі відзначився у воротах збірної Ліхтенштейну, допомігши Італії розгромити суперника (6:0).

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Таким чином Фабіо став найстаршим гравцем, який забивав у футболці "Скуадри Адзурри", повідомляє OptaPaolo. На момент поєдинку Квальяреллі виповнилось 36 років і 54 дні.

Попереднє досягення належало Крістіану Пануччі, який відзначився голом за національну команду у віці 35 років і 62 днів.

Перемога над Ліхтенштейном закріпила збірну Італії на першій сходинці групи J турнірної таблиці відбору до Євро-2020.