Євро-2020: Квальярелла дублем допоміг Італії знищити Ліхтенштейн у матчі відбору, Грузія поступилась Ірландії

Відбулись чергові матчі 2-го туру відбору до Євро-2020 у групах D і J.

Відбір до Євро-2020, 2-й тур

Італія – Ліхтенштейн – 6:0

Голи: Сенсі, 17, Верратті, 32, Квальярелла, 35 (пен.), 45+3 (пен.), Кін, 70, Паволетті, 77

Вилучення: Кауфманн (Л), 45+2

Ірландія – Грузія – 1:0

Гол: Хурікейн, 36

Боснія і Герцеговина – Греція – 2:2

Голи: Віща, 10, П'яніч, 15 – Фортуніс, 64, Коловос, 85

Вилучення: П'яніч, 65

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Італійці влаштували справжній бенефіс для своїх вболівальників. Скромну збірну Ліхтенштейну знищили ще до свистка на перерву, забивши 4 м'ячі. Другий тайм гості провели в меншості, але "Скуадра Адзурра" без жаль відвантажила ще 2 м'ячі. Перемога закріпила збірну Італії на першій сходинці групи J.

У паралельному матчі цієї групи було набагато менше феєрії, але зовсім не нудно. Боснійці швидко забили 2 м'ячі та здавалось, що гра вже зроблена, але горді греки так не думали. У другій половині зустрічі гості відквитали 2 м'ячі, а збірна Боснії та Герцеговини догравала поєдинок в меншості.

У групі D Ірландія скромно перемогла Грузію, завдяки влучному удару Хурікейна. Цей гол і став вирішальним у поєдинку.