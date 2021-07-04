Італія – Іспанія: матч 1/2 фіналу Євро-2020 довірили бригаді арбітрів із Німеччини
УЄФА обрав суддівську команду на півфінальний поєдинок чемпіонату Європи між італійською та іспанською збірними.
Матч обслуговуватиме німець Фелікс Брих із помічниками, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
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Йому допоможуть лайнсмени Марк Борш і Штефан Лупп. Резервний арбітр – росіянин Сєргєй Карасьов. Із системою Відеоасистент рефері працюватимуть Марк Фрітц, Крістіан Дінгерт, Крістіан Гіттельманн і Бастіан Данкерт.
Нагадаємо, що матч Італія – Іспанія відбудеться на Вемблі у вівторок, 6 липня. Початок поєдинку о 22:00.
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