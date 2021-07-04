"Фурія Роха" може втратити центрбека Ляпорта та вінгера Сарабію, стверджує Football Italia.

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Напередодні натуралізований оборонець пропустив тренування піренейців. Він займався у тренажерному залі. Головною причиною могла стати накопичена втома, оскільки Ляпорт відіграв без замін усі матчі Іспанії на Євро-2020.

Натомість Сарабія був замінений у перерві чвертьфінального поєдинку проти збірної Швейцарії. Медики діагностували в нього невелике м'язове ушкодження. Участь обох виконавців у 1/2 фіналу турніру – під питанням.

Нагадаємо, що матч Італія – Іспанія відбудеться на Вемблі у вівторок, 6 липня. Початок поєдинку о 22:00.

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