Італія – Іспанія: Ляпорт і ще один підопічний Луїса Енріке ризикують пропустити півфінал Євро-2020
Напередодні матчу 1/2 фіналу чемпіонату Європи проти команди Італії збірна Іспанії отримала несподівані кадрові проблеми.
"Фурія Роха" може втратити центрбека Ляпорта та вінгера Сарабію, стверджує Football Italia.
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Напередодні натуралізований оборонець пропустив тренування піренейців. Він займався у тренажерному залі. Головною причиною могла стати накопичена втома, оскільки Ляпорт відіграв без замін усі матчі Іспанії на Євро-2020.
Натомість Сарабія був замінений у перерві чвертьфінального поєдинку проти збірної Швейцарії. Медики діагностували в нього невелике м'язове ушкодження. Участь обох виконавців у 1/2 фіналу турніру – під питанням.
Нагадаємо, що матч Італія – Іспанія відбудеться на Вемблі у вівторок, 6 липня. Початок поєдинку о 22:00.
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