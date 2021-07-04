УЕФА выбрал судейскую команду на полуфинальный поединок чемпионата Европы между итальянской и испанской сборными.

Матч будет обслуживать немец Феликс Брых с помощниками, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Ему помогут лайнсмены Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный арбитр – россиянин Сергей Карасев. С системой Видеоассистент рефери будут работать Марк Фритц, Кристиан Дингерт, Кристиан Гиттельманн и Бастиан Данкерт.

Напомним, что матч Италия – Испания состоится на Уэмбли во вторник, 6 июля. Начало поединка в 22:00.

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