Голкіпер збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма був значно спокійнішим за своїх партнерів.

Воротар "Скуадри Адзурри" відбив п'ятий удар Саки, подарувавши своїй країні перемогу на Євро. Втім, після такого подвигу Джіджі спокійно встав і навіть не думав радіти.

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"Після пенальті Саки я не відразу зрадів, бо не думав, що ми вже виграли. Я зрозумів це пізніше, коли до мене підбігли партнери", – зізнався Доннарумма у коментарі Sky Italy.

Додамо, що саме воротар збірної Італії був визнаний найкращим гравцем Євро-2020.

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