Доннарумма не святкував відбиття вирішального пенальті у фіналі Євро – герой Італії пояснив дивну поведінку
10:28 - Читать на русском
Голкіпер збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма був значно спокійнішим за своїх партнерів.
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 3 : 2 )
завершено
Люк Шоу 2’
2’ Люк Шоу
Воротар "Скуадри Адзурри" відбив п'ятий удар Саки, подарувавши своїй країні перемогу на Євро. Втім, після такого подвигу Джіджі спокійно встав і навіть не думав радіти.
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"Після пенальті Саки я не відразу зрадів, бо не думав, що ми вже виграли. Я зрозумів це пізніше, коли до мене підбігли партнери", – зізнався Доннарумма у коментарі Sky Italy.
Додамо, що саме воротар збірної Італії був визнаний найкращим гравцем Євро-2020.
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