"Звичайно, ми дуже розчаровані. Хлопці зробили все, що могли. Сьогодні вони грали дуже добре, хоча часом ми не дуже добре тримали м'яч. Особливо на початку другого тайму. Не може бути жодних взаємних звинувачень. Працювати з ними було абсолютною радістю. Вони дійшли далі, ніж ми в 96-му. Звичайно, у роздягальні всім дуже боляче.

Італія – Англія – 1:1 (3:2 пен.) – відео голів і огляд матчу

Вибір пенальтистів? Вся відповідальність на мені, я обирав пенальтистів на основі тренувань. Не треба звинувачувати когось одного. Ми вигравали разом, як команда, і ми всі разом не змогли виграти сьогодні. Серія пенальті повністю залежала від мене.

Ми всі разом подарували країні неймовірні спогади, хоча цей вечір, звичайно, буде надзвичайно важким для всіх нас. Ви повинні зрозуміти це розчарування, тому що можливості виграти такі трофеї – рідкість у вашому житті. Але коли вони задумаються про те, що зробили, то повинні неймовірно пишатися собою", – цитує Саутгейта ВВС.

Італія стала чемпіоном Європи, перегравши Англію у серії пенальті