"Конечно, мы очень разочарованы. Ребята сделали все, что могли. Сегодня они играли очень хорошо, хотя порой мы не очень хорошо держали мяч. Особенно в начале второго тайма. Не может быть никаких взаимных обвинений. Работать с ними было абсолютной радостью. Они прошли дальше, чем мы в 96-м. Конечно, в раздевалке всем очень больно.

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Выбор пенальтистов? Вся ответственность на мне, я выбирал пенальтистов на основе тренировок. Не надо обвинять кого-то одного. Мы выигрывали вместе, как команда, и мы все вместе не смогли выиграть сегодня. Серия пенальти полностью зависела от меня.

Мы все вместе подарили стране невероятные воспоминания, хотя этот вечер, конечно, будет очень тяжелым для всех нас. Вы должны понять это разочарование, потому что возможности выиграть такие трофеи – редкость в вашей жизни. Но когда они задумаются о том, что сделали, то должны невероятно гордиться собой", – цитирует Саутгейта ВВС.

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