Захисник збірної Італії Джованні Ді Лоренцо дозволив собі розслабитись після перемоги над Англією у фіналі Євро-2020.

Представник Наполі безтурботно ходив по роздягальні з цигаркою в зубах, поки партнери святкували тріумф.

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Ді Лоренцо розпочинав Євро у статусі запасного, однак травма Флоренці дозволила йому отримати місце на правому фланзі оборони Італії. Захисник відбігав усі матчі плей-офф, включно зі 120 хвилинами фіналу проти Англії. Схоже, куріння поки не вплинуло на функціональність легень Джованні.

Нагадаємо, для Італії це лише другий титул чемпіона Європи після дебютної перемоги у 1968 році.

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