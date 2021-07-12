Защитник сборной Италии Джованни Ди Лоренцо позволил себе расслабиться после победы над Англией в финале Евро-2020.

Представитель Наполи беззаботно ходил по раздевалке с сигаретой в зубах, пока партнеры праздновали триумф.

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Ди Лоренцо начинал Евро в статусе запасного, однако травма Флоренци позволила ему получить место на правом фланге обороны Италии. Защитник отбегал все матчи плей-офф, включая 120 минут финала против Англии. Похоже, курение пока не повлияло на функциональность легких Джованни.

Напомним, для Италии это лишь второй титул чемпиона Европы после дебютной победы в 1968 году.

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