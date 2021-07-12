La Gazzetta dello Sport: Занадто красиво. Італія – чемпіон Європи

Занадто красиво. Італія – ​​королева Європи. Вона перемогла гідно, змогла повернутися в гру, яка здавалася програною, як це можуть зробити тільки великі команди. І, нарешті, Вемблі замовкає, свиснувши, завиваючи, кричачи. А тепер подивіться на Доннарумму, який чекає обіймів всіх своїх товаришів, розпалюючи гордість тих, хто там, серед англійців, і хто тут, в Італії, вдома або на вулицях. Кожен італієць за ці дві години відчув себе гігантом. Роки розчарування стерлися, забуто про ганьбу невдач у кваліфікації на чемпіонат світу.

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Два роки тому ми були глядачами і спостерігали, як Франція виграє чемпіонат світу. Тепер, коли ми піднімаємо кубок, а спостерігають за нами Мбаппе і Погба. Так, кубок повернувся додому. Наш, втім, кубок. Через 53 роки Італія – ​​знову чемпіон Європи. І як прекрасно це було! Ми виграли в серії пенальті після вибухової черги емоцій, які не забудемо. Гру називають складною, успіх команди Манчіні – більше ніж заслуженим. Коли ще італійська команда приїжджала на Вемблі і тримала м'яч 65% ігрового часу? Коли ще траплявся фінал великого турніру з таким домінуванням однієї з команд?

Це – наша велика гордість: ми виграли чемпіонат Європи не тому що були найміцнішими і хитрими, а тому що краще грали у футбол. Ця Італія здатна перемагати кожного дня посеред тижня і двічі – на вихідних. Поруч з освяченим Доннаруммою – найсильнішим голкіпером світу – домінували Бонуччі і К'єлліні. К'єза був найкращим сюрпризом, Жоржінью підтвердив реноме сильного півзахисника. Але Італія підкорила Європу усією своєю групою. На полі і на лавці запасних. І тепер Манчіні з усією своєю командою з нетерпінням чекає чемпіонату світу в Катарі. Ми знову великі. І ми хочемо залишатися великими.

Tuttosport: Лише ми

Підніміть кубок, К'єлліні. Підніміть і тримайте так, щоб всі це бачили і всі розуміли, що на вершині Європи – тільки ми. Погоня за цим титулом, який Італія виграла в 1968 році, тривала п'ятдесят три роки. Ферруччо Валькареджі, який подарував "Скуадрі Адзуррі" їхній перший трофей після чемпіонатів світу Вітторіо Поццо, а тепер і Манчіні. Роберто – чудовий провидець, який відновив національну команду, що розпалася у прокляту ніч 13 листопада 2017 року. Манчіні змінив менталітет, гру, погляд на шалено прекрасну і, отже, унікальну Італію. Манчіні, який в перший день на посаді тренера сказав: "Я проведу тебе до фіналу, і ми його виграємо". Фінал на Вемблі, який був орієнтиром для команди.

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Від Києва-2012 до Вемблі-2021. Дев'ять років до нового фіналу. Ті ж емоції і дуже схожі команди, але в Україні тоді справи пішли погано – 0:4 від іспанців. Але нам тоді дуже, дуже не пощастило. Тому підніміть кубок, К'єлліні. Підніміть його, тому що ми – чемпіони Європи в такий чарівний день, як і 11 липня тридцять дев'ять років тому в Мадриді (фінал ЧС-1982 – прим.). Підніміть його, тому що насправді більше немає слів, щоб сказати вам і розповісти, хто ви для всіх нас, для нашої країни. Тільки Бог знає, як сильно вона постраждала від цієї пандемії. І всі ці сльози Манчіні та Віаллі... Манчіні, який обіймає Віаллі, який обіймає Доннаруму, який обіймає Бонуччі, який обіймає всіх! Цінність і значення цього тріумфу для італійського футболу величезні.

Бонуччі та К'єлліні – два гладіатори. Не кажучи вже про СуперДжіджо – 22-річного чемпіона Європи, найкращого гравця турніру, на цей момент найсильнішого голкіпера у світі. А ще про Спінаццолу, його виняткову стійкість. Він дотримав свою обіцянку товаришам по команді: "Ви йдете у фінал, а я буду на Вемблі навіть з милицями". Розповідь про чоловіків та чемпіонів, про футбол і про життя. "Адзуррі" дали урок майстрам, які винайшли футбол, але протягом п'ятдесяти п'яти років марно намагаються показати, що все ще можуть цьому когось вчити.

Corriere della Sera: Ми – чемпіони

"Від "It’s coming home" до "It’s coming Rome" – лише момент. Англія це усвідомила, програвши у фіналі на Вемблі. На своєму стадіоні, на очах у своїх уболівальників. За кілька днів до фіналу англійці переконали себе, що повернулися для того, щоб виграти трофей з національною командою через 55 років після домашнього чемпіонату світу.

Справжня назва пісні – "Три леви". Як і герб збірної Англії. Вона була виконана групою The Lightning Seeds і коміками Девідом Баддіелем та Френком Скіннером. Насправді оригінальна версія композиції доволі іронічна. Витоки мантри відносять нас до літа 1996 року, коли Англія приймала чемпіонат Європи, поступившись Німеччині у півфіналі. Також у серії 11-метрових, з вирішальною помилкою нинішнього головного тренера Гарета Саутгейта. Співаки повторюють: "Повертайся додому, повертайся додому, приїжджай. Футбол повертається додому". Навпаки, проти "Скуадри Адзурри" для підданих Її Величності все обернулося по-іншому. Зовсім інакше. Італія програвала вже на другій хвилині гри, але відновила рівновагу в другому таймі завдяки голу Бонуччі. Потім серія пенальті і через 53 роки апеннінська команда знову піднялася на вершину Європи. І тоді захисник Ювентуса відчув необхідність викричатися перед першою найближчою до нього камерою: "Він повертається в Рим".

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Можливо, якось надихнула передовиця шотландської газети "The National". В Единбурзі не приховували – вони вболівали за "адзуррі". Якщо напередодні Роберто Манчіні перетворився у Вільяма Воллеса – героя "Хороброго серця", символу повстання шотландців проти англійського панування, то після успіху Італії газета перезапустила "It’s coming Rome", – пише Сальваторе Ріджо.

Il Tirreno: Чемпіони Європи! Ми – футбол

"На роботу, йдіть на роботу. Борис Джонсон, який сидів на трибуні в масці та на два розміри меншій футболці вже запланував прекрасний святковий понеділок для всіх англійців. Вони хотіли відсвяткувати. Не хвилюйся, Борисе, ваш ВВП не впаде. Тишу Вемблі переривають шість тисяч італійців, які вибухають, коли команда накриває Доннарумму. Це наш тріумф. І ми гарантуємо вам одне: зробити це тут, на Вемблі, це шалене задоволення. Спасибі вам, хлопці.

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Ми Леви. Їх троє – у нас одинадцять. Насправді 15, справді – 26. Ми збилися з рахунку. Але так, нас 60 мільйонів левів, тому що всі ми, італійці, заслуговуємо на цей чемпіонат Європи: це не тільки питання футболу. Ми отримали команду, яка змушувала нас мріяти, приносила нам задоволення, змушувала відчувати всілякі емоції, яких раніше не траплялося з синьою футболкою. Ми виграли його найбожевільнішим чином, з п'ятим промахом команди англійців, які чотири дні співали "він повертається додому". Вибачте, йдіть додому, але без кубка. Хоча, можливо, навіть потрібно зняти капелюхи перед командою Саутгейта, яку, у всякому разі, обговорювала велика Європа.

Нам подобається, коли ми з тріумфом підкидаємо Доннарумму, справжнього героя цього чемпіонату Європи: два пенальті, відбиті у фіналі, – красномовний підпис. У 23 роки він їде в Англію, щоб скласти іспит на зрілість, і там він виграв чемпіонат Європи. Він виграв, його товариші по команді виграли, виграв Роберто Манчіні – справжній лідер без страху", – переконаний Алессандро Берніні.

La Stampa: Європа – це ми

Ми чемпіони Європи, і нам дуже приємно стати ними тут, на Вемблі, батьківщині футболу. Італія перемагає Англію і всю країну по пенальті. Оновлює власну історію через 53 роки після минулого тріумфу. Яка солодка ніч в Лондоні для синіх кольорів, які знову засяяли після принижень, пережитих у 2018 році. Команда, яка росла від гри до гри, стає чемпіоном Європи. Чемпіоном стала людина, Роберто Манчіні, яка завжди віддає перевагу фактам, а не словам. Той, хто завжди вірив у відродження. Він взяв на себе тягар перезапуску – утопія за утопією, його віра стала реальністю.

Італія в правому нижньому куті стадіону, там шість тисяч, одягнених у синє. Британці стають на коліно, і ми, як і очікувалося, теж. Це теж зроблено. "Футбол повертається додому" підноситься до неба, і через дві хвилини Англія з неймовірним ревом руйнує наші плани. Якийсь час ми один одного не розуміємо, Італія трясеться, мов лист. Втрачає орієнтири. Сила цієї Італії, і, можливо, не лише цієї, полягає в тому, що вона вміє укріплювати фундамент, коли будинок руйнується.

Цей поєдинок є болем, бо з певного моменту стає зрозуміло, що Італія має більше якості, більше розуму, щоб творити на полі. Але потрібна іскра, щоб скористатися перевагою. Якщо ви не можете зламати перешкоду, тоді найкраще спробувати обійти її. Це також можна назвати випадковістю, враховуючи, що все відбувається після кутового. Саме так Італія зрівнює. Потім серія пенальті. Розправа над емоціями – Белотті і Жоржінью хиблять, але Доннарумма парирує двічі і створює феномен. Вемблі – їхнє пекло, наш рай.

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