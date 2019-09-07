Литва – Україна: анонс матчу кваліфікації до Євро-2020

Збірна Україна зустрічається із національною командою Литви у рамках відбору до чемпіонату Європи-2020. Анонс поєдинку читайте на "Футбол 24".

Литва – Україна

7 вересня, 19:00, Вільнюс, ЛФФ Стадіон

Головний арбітр: Ірфан Пельто (Боснія і Герцеговина)

Телетрансляція на каналах "Україна" та "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

На старт другої половини відбіркового циклу до Євро-2020 литовці та українці виходять на протилежних полюсах турнірної таблиці групи B. Підопічні Андрія Шевченка після вдалого старту проти португальців на виїзді (0:0) видали серію із трьох перемог поспіль із загальним рахунком 8:1 і закономірно очолюють квінтет. Поруч із позитивним результатом "синьо-жовті" ще й демонструють справді якісний футбол, вселяючи надію, що не лише виконають завдання із виходу на першість Європи, а й не будуть там банальними статистами.

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Натомість команда Литви перебуває на дні турнірки, набравши лише очко в трьох стартових матчах. Балтійці могли сподіватися на більше в двох дуелях із Люксембургом, але на швидкий гол Федора Черних у гостях "червоні леви" відповіли м'ячами Баррейро та Жерсона. А ось у Вільнюсі майбутній "динамівець" відкрив рахунок – литовці зрівняли зусиллями Арвідаса Новіковаса, та замахнутися на перемогу не могли, оскільки завершували гру вдев'ятьох. У матчі ж із розлюченими сербами (балканці якраз епічно програли українцям 0:5 у Львові) шансів бодай на нічию, схоже, не було ще до початку. "Білі орли" забили тричі до перерви, а в другій половині гри спокійно довели поєдинок до розгромної перемоги (4:1).

Вальдас Урбонас, який очолив збірну Литви всього за 10 днів до старту відбору, продовжує будувати свою команду. У чотирьох матчах під його керівництвом литовці спробували три формації: 4-2-3-1 (поєдинки з Люксембургом), 4-4-1-1 (спаринг 0:0 із Азербайджаном) та щось середнє між 5-4-1 і 3-6-1 (фіаско із Сербією). 51-річний фахівець намагається прищепити національній команді сучасний футбол із активним пресингом, намаганням контролювати м'яч і високою лінією оборони. Та є одна проблема: нинішнє покоління литовських гравців – одне з найслабших в історії балтійської країни й, схоже, нездатне до такої гри.

Вже завтра! Ми віримо у перемогу А Ви? pic.twitter.com/egmS8XiSmg — Футбол 24 (@football24tv) September 6, 2019

Місцеві збірники навіть у трохи сильнішому чемпіонаті Казахстану далеко не на перших ролях, а в серйозніших змаганнях і поготів. Той же Вікінтас Слівка в нинішньому сезоні – лише гравець ротації у шотландському Хіберніані. А головна надія литовців в атаці Федір Черних не зміг закріпитися у московському Динамо, а в оренді за Оренбург зіграв усього 74 хвилини. Зірковий же, за місцевими мірками, Новіковас ще на початку серпня травмувався і услід за кваліфікацією Ліги Європи в складі варшавської Легії пропустить і матчі відбору до чемпіонату Європи.

Українська збірна повинна на ділі довести свій статус фаворита й без зайвої метушні привезти 3 очки з Литви. До того ж, Андрій Шевченко має приємну нагоду зайвий раз помізкувати над тим, кого виставити в старті. За відсутності Андрія Ярмоленка та Марлоса на правому фланзі атаки в матчі проти Сербії класно себе проявив Віктор Циганков. Він же тепер може вийти ліворуч замість Євгена Коноплянки, який через пошуки нового клубу пропустив усю передсезонну підготовку. А на єдину опцію на вістрі атаки є два рівних претенденти – Роман Яремчук (6 голів у 8-ми стартових матчах сезону) та Жуніор Мораєс (5 м'ячів у 7-ми поєдинках).

Статистика протистоянь

18.05.1993. Литва – Україна – 1:2 (ТМ)

07.09.1994. Україна – Литва – 0:2 (кваліфікація Євро-1996)

06.09.1995. Литва – Україна – 1:3 (кваліфікація Євро-1996)

13.08.1996. Україна – Литва – 5:2 (ТМ)

28.03.2007. Україна – Литва – 1:0 (кваліфікація Євро-2008)

17.11.2007. Литва – Україна – 2:0 (кваліфікація Євро-2008)

25.05.2010. Україна – Литва – 4:0 (ТМ)

18.11.2014. Україна – Литва – 0:0 (ТМ)

Із литовцями збірна України зустрічається або в контрольних поєдинках, або у відборах до чемпіонатів Європи. Третього не дано. До того ж, у попередніх випадках поява Литви в групі "синьо-жовтих" знаменувала підсумкову невдачу нашої збірної у кваліфікації. Українці обмінялися перемогами з литовцями у відборах на Євро-96 і форум у Швейцарії та Австрії у 2008-му. Натомість у товариських матчах Україна двічі розгромила литовців. Востаннє суперники зустрічалися у листопаді 2014 року. Поєдинок завершився "нулями", а з експериментального складу в тому матчі досі в збірній грають хіба Безус, Ярмоленко, Коноплянка та нині травмований Бойко.

Мовою цифр

5067 глядачів вміщує домашня арена литовської збірної ЛФФ Стадіон

130-те місце посідає Литва в актуальному рейтингу збірних ФІФА

18 офіційних матчів литовці не знають смаку перемог

9 перемог здобула збірна України в останніх 15-ти матчах

2 м'ячі забив нинішній керманич "синьо-жовтих" Андрій Шевченко в спарингу команд у 2010 році

Кадрова ситуація

Травмовані: Новіковас, Вальскіс – Бойко, Швед

Під питанням: Коноплянка (Україна)

Орієнтовні склади на матч Литва – Україна

Литва: Зубас – Баравікас, Клімавічюс, Паліоніс, Вайткунас – Слівка, Воробйовас – Петравічюс, Голубіцкас, Казлаускас – Черних

Україна: Пятов – Караваєв, Кривцов, Матвієнко, Миколенко – Маліновський, Степаненко – Ярмоленко, Зінченко, Циганков – Яремчук

Прогноз "Футбол 24": 0:2

Хлопці Андрія Шевченка зобов'язані повернутися зі щитом із литовського вояжу. Втрата очок у Вільнюсі поставить під сумнів перспективи українців здобути путівки на Євро в боротьбі з португальцями та сербами. Та й подвиги в Лісабоні та Львові виявляться марними, якщо не здолати литовців. У нагоді "синьо-жовтим" буде гол у перші 20-25 хвилин. Він обов'язково розкриє гру, а також дозволить українцям грати у свій футбол без тиску результату. Синтетичне ж поле на такому рівні не має стати перепоною для підсумкового успіху.

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