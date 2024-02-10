Історичний рекорд зірки мерсисайдців у відеоогляді матчу Ліверпуль – Бернлі – 3:1
20:28 - Читать на русском
Ліверпуль переграв Бернлі (3:1) у 24 турі АПЛ. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
31’ Діогу Жота
52’ Луїс Діас
79’ Дарвін Нуньєс
Дара О'Ші 45’
31’ Діогу Жота
45’ Дара О'Ші
52’ Луїс Діас
79’ Дарвін Нуньєс
Команда Юргена Клоппа здобула три очки в матчі проти одного з аутсайдерів. За Ліверпуль відзначилися Жота, Діаш та Нуньєс, а за Бернлі забив О'Ші.
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Трент Александер-Арнольд записав у свій актив чергову результативну передачу, асистувавши при голі Жоти. Захисник Ліверпуля в АПЛ віддав 58-м асистів і став найкращим асистентом в історії ліги.
Нагадаємо, Ліверпуль наразі перебуває на першій сходинці з 54 очками. Манчестер Сіті відстає на два пункти. Бернлі розташувався на 19 місці з 13 балами.
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