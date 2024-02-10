Ліверпуль переграв Бернлі (3:1) у 24 турі АПЛ. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Команда Юргена Клоппа здобула три очки в матчі проти одного з аутсайдерів. За Ліверпуль відзначилися Жота, Діаш та Нуньєс, а за Бернлі забив О'Ші.

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Трент Александер-Арнольд записав у свій актив чергову результативну передачу, асистувавши при голі Жоти. Захисник Ліверпуля в АПЛ віддав 58-м асистів і став найкращим асистентом в історії ліги.

Нагадаємо, Ліверпуль наразі перебуває на першій сходинці з 54 очками. Манчестер Сіті відстає на два пункти. Бернлі розташувався на 19 місці з 13 балами.