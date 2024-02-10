Ливерпуль переиграл Бернли (3:1) в 24 туре АПЛ. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Команда Юргена Клоппа добыла три очка в матче против одного из аутсайдеров. За Ливерпуль отличились Жота, Диаш и Нуньес, а за Бернли забил О'Ши.

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Трент Александер-Арнольд записал в свой актив очередную результативную передачу, ассистировав при голе Жоты. Защитник Ливерпуля в АПЛ отдал 58-м ассистов и стал лучшим ассистентом в истории лиги.

Напомним, Ливерпуль сейчас находится на первой строчке с 54 очками. Манчестер Сити отстает на два пункта. Бернли расположился на 19 месте с 13 баллами.