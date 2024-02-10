Исторический рекорд звезды мерсисайдцев в видеообзоре матча Ливерпуль – Бернли – 3:1
20:28 - Читати українською
Ливерпуль переиграл Бернли (3:1) в 24 туре АПЛ. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
31’ Диогу Жота
52’ Луис Диас
79’ Дарвин Нуньес
Дара О'Ши 45’
31’ Диогу Жота
45’ Дара О'Ши
52’ Луис Диас
79’ Дарвин Нуньес
Команда Юргена Клоппа добыла три очка в матче против одного из аутсайдеров. За Ливерпуль отличились Жота, Диаш и Нуньес, а за Бернли забил О'Ши.
Ярмолюк отдал предголевой пас, Забарный снова привез гол, Ливерпуль вернул лидерство в АПЛ
Трент Александер-Арнольд записал в свой актив очередную результативную передачу, ассистировав при голе Жоты. Защитник Ливерпуля в АПЛ отдал 58-м ассистов и стал лучшим ассистентом в истории лиги.
Напомним, Ливерпуль сейчас находится на первой строчке с 54 очками. Манчестер Сити отстает на два пункта. Бернли расположился на 19 месте с 13 баллами.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter